Kein Licht, keine Heizung, kein Internet, die Kaffeemaschine läuft nicht, der Fernseher bleibt dunkel: In einem Teil von Iggelbach hat der Stromausfall am Wochenende über 40 Stunden lang das Alltagsleben komplett lahmgelegt. Wie eine fünfköpfige Familie den langen Blackout erlebt hat – und was sogar gut daran sein kann, wenn der Strom mal weg ist.

Am Freitagabend ist die Welt noch in Ordnung bei Familie Findeisen in Iggelbach. Es schneit zwar bereits ungewöhnlich kräftig für Anfang April, aber noch machen sich weder die Eltern