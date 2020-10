Manfred Kirr, Verbandsbürgermeister in Lambrecht, ruft die Bürger der Verbandsgemeinde dazu auf, an der Wahl seines Nachfolgers am 8. November teilzunehmen und dabei die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen.

Zur Wahl stehen Philipp Fuchs (FWG), Gernot Kuhn (CDU) und Jürgen Schlupp (SPD). Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Lambrecht findet am gleichen Tag statt wie die Wahl des neuen Landrats und die Bürgermeisterwahl in Haßloch. Kirr, der 2012 zum Chef der Behörde gewählt wurde, ist noch bis Ende des Jahres im Amt.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht hätte eigentlich schon am 7. Juni gewählt werden sollen, die Wahl wurde Mitte März wegen der Corona-Krise verschoben. Zu dem Zeitpunkt war der Kandidat der SPD, Jürgen Schlupp, noch nicht nominiert, die Konferenz hatte abgesagt werden müssen.

„Wollte mich bedanken“

Kirr nutzt den Wahlaufruf auch, um sich mit persönlichen Worten an die Bürger zu wenden: „Mein letztes Amtsjahr habe ich mir anders vorgestellt“, schreibt er. „Ich wollte bei vielen Veranstaltungen und Festen mit Ihnen ins Gespräch kommen und mich für Ihre Unterstützung in den vergangenen acht Jahren bedanken.“ Wegen der Pandemie sei das nicht möglich gewesen. Bürgermeister zu werden, sei nicht sein Lebensziel gewesen, so Kirr weiter. „Rückblickend darf ich heute feststellen, ich war und bin noch sehr gerne Ihr Bürgermeister.“

Kirr betont darüber hinaus, dass er seine Neutralitätspflicht bei der anstehenden Wahl sehr ernst nehme. Dass er in einer Broschüre mit Namensnennung abgebildet worden sei, sei mit ihm nicht abgestimmt worden, er distanziere sich davon.

Info

Für die Beantragung der Briefwahl gibt es drei Möglichkeiten: einen Online-Wahlschein-Antrag auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung, den Wahlscheinantrag auf der Wahlbenachrichtigung oder eine formlose E-Mail an info@vg-lambrecht.de. Telefonisch kann die Briefwahl nicht beantragt werden. Die Briefwahlunterlagen werden per Post zugestellt. Für dringende Ausnahmefälle gibt es in der Woche vor der Wahl eine Abholmöglichkeit in der Verwaltung am Mittwoch, 4. November, 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 5. November, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, und Freitag, 6. November, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Bei kurzfristiger Krankheit können Briefwahlunterlagen auch noch am Wahlsonntag erhalten werden.