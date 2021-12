Trübes Wetter, welke Blätter – beides gehört nun mal zum Herbst und Winter. Hier liegt das gefallene Laub auf einem Waldweg im Dürkheimer Forst. Aber auch bei Nässe lohnt sich näheres Hinschauen: Vor allem die Eichenblätter fallen dann durch eine besondere Eigenschaft auf. Auf ihrer Unterseite bleibt das Regenwasser nicht haften wie bei vielen anderen Blattoberflächen. Statt dessen perlt es in silbrig glänzenden Tropfen ab.

Feine Schicht aus Wachsen

Eine feine Schicht aus pflanzlichen Wachsen bewirkt diesen Vorgang. Sie hat mehrere Aufgaben. So schützt sie die Bäume vor Wasserverlust, indem sie die Verdunstung drosselt. Die wasserabweisende Funktion nennt sich in der Fachsprache „hydrophob“. Besonders bekannt für diese Fertigkeit sind die Lotosblätter: Wasserkügelchen rollen von ihnen ab und nehmen Schmutz und Staub gleich mit. Heute setzt der Mensch die wirksame Methode der Selbstreinigung in vielen Bereichen um. Eichenblätter sind dagegen auf ihrer Oberseite hydrophil, also wasseranziehend. Hier benetzen die Wassertropfen die äußere Blattschicht. Es gibt also nur unterseits „Perlen auf die Blätter“.