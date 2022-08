In manchen Haushalten gibt es sie zuhauf: die bunten Kunstwerke, entstanden in Bastelattacken. Manchmal entstammen diese Meisterwerke in geduldiger Arbeit sehr junger oder jung gebliebener Künstler. Diese zu würdigen, ist Pflicht, sie auszustellen wünschenswert, wenngleich es ab und an nicht am Willen, sondern am Freiraum mangelt. Alle kreativen Ergüsse gleichermaßen in das bestehende Dekokonzept – soweit eines besteht – zu integrieren, ist ein schwieriges bis unmögliches Unterfangen. Jedoch darf es nicht an solchen profanen Ausreden scheitern. Das wäre fatal und alles andere als kreativ. Wer sich selbst ein Korsett anlegt, der bleibt auf ewig dem Urteil der anderen ausgeliefert.

Besonders gelungene Exponate sollten, nein müssen sogar einen vielleicht auch unorthodoxen Platz erhalten. So wie die Hühnchen-Figuren, die in akribischer Kleinarbeit aus Bügelperlen ein Ausdruck farbenfroher und lebensbejahender Naturnähe wurden. Sie zieren nun die Lampenkette, die eine Hofeinfahrt in der Deidesheimer Deichelgasse erhellt. Gerade der Bruch des Stils macht das Werk erst perfekt. Freunde und Nachbarn oder gar vorbeischlendernde Touristen werden von diesem Anblick mehr inspiriert als die schönste Mainstream-Art es je zu tun vermag. Individualität entsteht aus Mut zum Anderssein. Und Humor ist offensichtlich auch vorhanden.

Besonders gelungene Exponate sollten, nein müssen sogar einen vielleicht auch unorthodoxen Platz erhalten. So wie die Hühnchen-Figuren, die in akribischer Kleinarbeit aus Bügelperlen ein Ausdruck farbenfroher und lebensbejahender Naturnähe wurden. Sie zieren nun die Lampenkette, die eine Hofeinfahrt in der Deidesheimer Deichelgasse erhellt. Gerade der Bruch des Stils macht das Werk erst perfekt. Freunde und Nachbarn oder gar vorbeischlendernde Touristen werden von diesem Anblick mehr inspiriert als die schönste Mainstream-Art es je vermag. Individualität entsteht aus Mut zum Anderssein. Und Humor ist offensichtlich auch vorhanden.