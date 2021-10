Die zunehmende Anzahl von Unfallmeldungen von Senioren, die mit Pedelecs unterwegs sind, sowie eine Anregung des Seniorenbeirats Haßloch waren Anlass für die Kreisverkehrswacht, erstmals ein Training für Pedelecfahrer anzubieten.

Fünf Frauen und drei Männer, alle älter als 70 Jahre, nahmen an der Veranstaltung auf der Jugendverkehrsschulanlage bei der Schillerschule in Haßloch teil. Welche Erfahrungen brachten sie mit, und was motivierte sie, an dem Training teilzunehmen? Eine Frau erzählte, dass sie nach einem Sturz seit einem Jahr vor Angst nicht mehr gefahren sei. Nun ist sie froh, dass ein Trainingskurs angeboten wird. Sie sei gestürzt, als sie auf einen Bürgersteig fahren wollte, erzählt sie. Den übrigen Teilnehmern ging es vor allem darum, ihre Sicherheit und Geschicklichkeit zu verbessern.

Geübt wurde das Spurhalten, der Fahrspurwechsel, Slalomfahren, Achterfahren, langsames Fahren sowie Umsehen und Handzeichen geben. Zwischendurch wurden Neuerung der Straßenverkehrsordnung erklärt sowie auf besondere Gefahren hingewiesen: etwa auf die durch abbiegende Autos. Aber auch die eigene Geschwindigkeit mit dem Pedelec, Fahrradstreifen sowie Hof-Ein- und Ausfahrten wurden thematisiert. Melanie Braun und Anna Fassnacht von der Polizeiinspektion Haßloch demonstrierten, wie der sogenannte „tote Winkel“ entsteht, und welche Gefahren durch abbiegende Busse oder Lkw entstehen.

Mit Rauschbrillen Alkoholkonsum simulieren

Und wie verhält es sich eigentlich mit Alkohol und radfahren? Auch für Radfahrer gilt: Beides verträgt sich nicht, bei übermäßigem Alkoholgenuss drohen eine Strafanzeige, Bußgelder oder „Punkte“ in der Verkehrssünderkartei. Um die Auswirkungen von Alkoholkonsum zu demonstrieren, wurden Rauschbrillen eingesetzt. Ein weiteres Thema war die Beleuchtung, beziehungsweise die erforderliche Ausstattung des Rades nach der Straßenverkehrsordnung – gerade jetzt im Herbst und Winter.

Darüber hinaus gab es Informationen zum Fahrradtransport und zu Möglichkeiten, das Rad gegen Diebstahl abzusichern. Schließlich wurden die Reaktionen getestet. Die Teilnehmer mussten aus verschiedenen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand abbremsen und absteigen – das waren die schwierigsten Aufgaben.