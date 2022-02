Auch wenn das Gesundheitsamt nach einem positiven Antigen-Schnelltestergebnis keinen PCR-Test mehr verlangt, kann ein PCR-Test für Infizierte weiterhin wichtig sein. Darauf hat das Gesundheitsamt hingewiesen.

Positiver Schnelltest oder PCR-Test: Spielt das mit Blick auf die Absonderungszeit eine Rolle?

Um die Absonderungszeit zu errechnen, ist der Testtag wichtig, bei dem das Coronavirus erstmals nachgewiesen wurde. Dies ist in der Regel ein positiver PoC-Antigenschnelltest in einer Teststation. Die zehntägige Absonderungspflicht beginnt erst am darauffolgenden Tag. Ein weiterer Test ist nach dieser Zeit nicht erforderlich. Nach sieben Tagen – also am achten Tag der Absonderungsfrist – kann die Quarantäne mit einem negativen Schnelltest in einer Teststation beendet werden, wenn die betroffene Person zuvor 48 Stunden symptomfrei war. Über die Dauer dieser verpflichtenden Absonderung können erkrankte Personen beim Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim eine Absonderungsbescheinigung anfordern. Diese dient etwa zur Vorlage beim Arbeitgeber.

Wozu ist ein PCR-Test nötig?

Für die Genesenenbescheinigung braucht es zwingend ein positives PCR-Testergebnis zu Beginn der Infektion. Nur dann kann ein Genesenennachweis und später in der Apotheke ein Genesenenzertifkat ausgestellt werden. Auch für den Impfstatus spielt das Genesenenzertifikat eine ausschlaggebende Rolle. Eine Absonderungsbescheinigung reicht dafür nach Angaben des Gesundheitsamts nicht aus.

Was muss noch beachtet werden?

Jede Person, die einen solchen Genesenennachweis braucht, muss sich laut Gesundheitsamt während der Infektion selbstständig um einen PCR-Test kümmern. Hierzu könne etwa eine PCR-Teststelle oder der Hausarzt aufgesucht werden.

Wie lange ist der Genesenennachweis gültig?

Der Genesenennachweis ist seit 15. Januar nur noch drei statt wie bisher sechs Monate gültig. Der erste positive PCR-Test muss mindestens 28 Tage und darf höchstens 90 Tage zurückliegen, so das Robert-Koch-Institut. Genesenennachweise sind insbesondere für Nichtgeimpfte oder noch nicht vollständig geimpfte Personen interessant. Vollständig geimpft sind all diejenigen, die mindestens zwei Impfungen hinter sich haben.