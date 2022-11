Das Außengelände der Paul-Gerhardt-Kindertagesstätte in der Forstgasse soll saniert werden. Die Kosten beziffert die Protestantische Kirchengemeinde auf 35.000 Euro und hat dafür bei der Gemeinde einen Zuschuss beantragt.

Bisher hatte die Gemeinde eine vertragliche Vereinbarung mit den Trägern der Kitas, die 2021 wegen des neuen Kindertagesstättengesetzes entfallen war. Eine neue Rahmenvereinbarung für eine Kostenbeteiligung der Gemeinde steht aber noch aus. In der Regel hatte die Gemeinde in der Vergangenheit 32,5 Prozent der zuschussfähigen Kosten übernommen, in Einzelfällen auch die Hälfte. Bis sich die kommunalen Spitzenverbände, die Trägerverbände, Kirchen und Religionsgemeinschaften auf eine Neuregelung geeinigt haben, wird die Gemeinde die bisherige Praxis fortführen und einen Zuschuss von 32,5 Prozent, hier also rund 11.400 Euro, gewähren. Das hat der Sozialausschuss beschlossen. Ergeben sich aus den künftigen vertraglichen Grundlagen andere Förderungshöhen, sollen diese rückwirkend angewendet werden. Ein SPD-Antrag, 50 Prozent der Kosten zu übernehmen, wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die Arbeiten können erst 2023 ausgeführt werden, da derzeit laut Verwaltung keine Fachfirmen verfügbar sind.