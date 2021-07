Vor 60 Jahren wurde zunächst in Haßloch und danach in Viroflay die Partnerschaft zwischen beiden Kommunen offiziell besiegelt. Das Jubiläum soll im Oktober mit diversen Veranstaltungen in beiden Kommunen gefeiert werden.

Vom 8. bis 10. Oktober wird auf Einladung der französischen Freunde eine Haßlocher Delegation unter Leitung von Bürgermeister Tobias Meyer nach Viroflay reisen. Interessierte Bürger können sich der Partnerschaftsreise anschließen und dürfen sich vor Ort auf ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen. Bereits eine Woche zuvor wird eine Delegation aus Viroflay in Haßloch zu Gast sein.

Dreitägige Partnerschaftsreise

Die Partnerschaftsreise nach Viroflay beginnt am Freitag, 8. Oktober, auf dem Pfalzplatz in Haßloch. Die Ankunft vor Ort erfolgt am späten Nachmittag. Der Tag endet mit einem Empfang sowie einem Imbiss im Rathaus von Viroflay. Am Samstagvormittag steht ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm auf dem Markt in Viroflay auf dem Programm. Der Nachmittag bietet Spiel und Spaß im Parc Bon Repos an diversen Ständen, darunter eine Weinprobe mit der Deutschen Weinprinzessin Anna-Maria Löffler. Der Tag endet mit einem Festakt sowie einem feierlichen Abendessen. Für den Sonntagvormittag haben die Franzosen sportliche Aktivitäten geplant. Nach einem Imbiss zur Mittagszeit erfolgt die Rückfahrt am frühen Nachmittag, sodass mit einer Ankunft gegen 19 Uhr in Haßloch zu rechnen ist. Die Reise findet nur statt, wenn es die Umstände rund um die Pandemie zulassen.

Die Busfahrt kostet je nach Auslastung des Fahrzeugs etwa 50 Euro pro Person. Wahlweise erfolgt die Unterbringung privat oder im Hotel. Für die Übernachtung mit Frühstück kommen für zwei Übernachtungen in der Regel etwa 200 Euro hinzu. Interessenten können sich mit der Koordinatorin für Städtepartnerschaften, Judith Fuhrmann, judith.fuhrmann@hassloch.de, 06324/935-248 in Verbindung setzen. bgu