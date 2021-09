Seit 60 Jahren besteht die Verbindung zwischen Haßloch und Viroflay. Das ist am kommenden Wochenende Anlass eines Besuchs einer 40-köpfigen Delegation aus der Partnerstadt.

1961 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Kurt Flockert und Pierre Chedel die Verschwisterungsurkunde zwischen beiden Kommunen. Ziel war die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, für die sich auch Flockert vor dem Hintergrund persönlicher Kriegserfahrungen eingesetzt hatte.

Wegen der Pandemie sei es lange fraglich gewesen, ob eine partnerschaftliche Begegnung zum 60. Jahrestag möglich sein würde, so Bürgermeister Tobias Meyer. Nun wird am ersten Oktoberwochenende eine französische Delegation in Haßloch erwartet. Unter den 40 Gästen sind der Viroflayer Bürgermeister Olivier Lebrun, Stadtratsmitglieder und Beigeordnete sowie Viroflayer Bürger. Die Gäste sind zum Teil im Hotel, aber auch privat untergebracht, was den Gedanken der partnerschaftlichen Begegnung verstärken soll.

Nach der Ankunft am Freitagabend steht der Samstag im Zeichen des partnerschaftlichen Jubiläums. Der Haßlocher Ortskern soll in deutsch-französischen Farben dekoriert werden, und auf dem Wochenmarkt gibt es französische Spezialitäten. Parallel verlegt der Viroflayer Bürgermeister seine Facebook-Sprechstunde diesmal ins Großdorf und sendet live zusammen mit seinem Haßlocher Amtskollegen Grüße nach Viroflay senden. Darüber hinaus sind für die französischen Gäste eine Ortsrundfahrt, ein Besuch mit Führung im Holiday Park sowie ein festlicher Empfang am Abend vorgesehen. Der Sonntag beginnt mit einer Kranzniederlegung an den Gräbern der Altbürgermeister Emil Schneider und Kurt Flockert auf dem Alten Friedhof, die treibende Kräfte beim Knüpfen der partnerschaftlichen Verbindung nach Viroflay waren. Auch eine Besichtigung des Chorraums der Christuskirche ist geplant. Nach einem gemeinsamen Mittagessen treten die Viroflayer Gäste die Rückreise an.

Vom 8. bis 10. Oktober ist der Gegenbesuch mit einer 20-köpfigen Delegation ais Haßloch in Viroflay vorgesehen. Mit im Gepäck sind Haßlocher Weine aus den Leisböhl-Lagen, die mit Unterstützung der ehemaligen Pfälzischen Weinkönigin und Deutschen Weinprinzessin Anna-Maria Löffler bei einer Weinprobe verkostet werden sollen.