Dem Vorschlag der SPD-Fraktion, die Parkzeiten auf bestimmten öffentlichen Stellflächen zu beschränken, ist der Dirmsteiner Gemeinderat nicht gefolgt. Mit elf zu vier Stimmen wurde der Antrag der Genossen kürzlich abgelehnt.

Hintergrund des Antrags war die Wahrnehmung, dass die Parkplätze am Friedhof, vor der Festhalle und an der Grundschule häufig und über längere Zeit von Anwohnerautos besetzt seien und daher nicht dem Zweck, für den sie angelegt wurden, zur Verfügung stünden.

Ordnungsamt sagt etwas anderes

Die Beobachtungen des Ordnungsamts seien andere, hieß es dagegen vonseiten der Verwaltung. Ein erhöhter Parkdruck im Allgemeinen sei nicht erkennbar, und die von der SPD vorgeschlagenen zeitlichen Begrenzungen seien nicht unbedingt sinnvoll. Beispiel Schulparkplatz: Eine maximale Parkdauer von einer halben Stunde zwischen 7.30 und 16.30 Uhr werde dem Bedarf an Plätzen für Betreuer, Eltern und Besucher nicht gerecht. Das Parken an den genannten Stellen soll aber noch mal überprüft werden.

Aus den Reihen der SPD-Fraktion hieß es, man habe mit dem Antrag eigentlich nur eine Diskussion anstoßen wollen, nun aber werde er einfach vom Tisch gefegt. Was nicht ganz stimmt, denn die FWG nahm den Vorstoß zum Anlass, die Ausweisung eines Behindertenparkplatzes am Friedhof zu beantragen, was von allen Fraktionen befürwortet wurde.