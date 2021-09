Veränderungen bei der Parkplatz-Situation kündigte Georg Welker (IGH), Bürgermeister von Herxheim am Berg, in einer Sitzung des Gemeinderats an.

Wenn die Sperrung der K 2 zwischen Dackenheim und Freinsheim demnächst aufgehoben werde, dann könne die Umleitung durch Herxheim am Berg und damit das Parkverbot in der Hauptstraße und im Pfaffenhof beendet werden. Allerdings werde in der Friedhofstraße ein Halte- und Parkverbot erlassen, damit Herbstfahrzeuge durchkommen, so Welker.

Bedenken hatten mehrere Ratsmitglieder wegen einer Bauvoranfrage für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 Wohnungen auf einem rund 1650 Quadratmeter großen Grundstück in der Weisenheimer Straße. In einer vorhandenen landwirtschaftlichen Gerätehalle und auf dem Gelände sollen insgesamt 30 Stellplätze ausgewiesen werden. Es wurde befürchtet, dass die Häuser zu groß seien und nicht ins Dorf passen würden. Auch wurde bezweifelt, ob die Anzahl der Stellplätze ausreicht.

Thomas Bayer, Bauamtsleiter der Freinsheimer Verbandsgemeinde, sagte, das Einvernehmen der Gemeinde könne unter rechtlichen Aspekten nicht verwehrt werden. Für das Gebiet gebe es keinen Bebauungsplan, deshalb gelte als einziges Kriterium, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt. Zwar sei die Fläche, die überbaut werden soll, größer als in der Umgebung, doch diene die Bebauung der Nahverdichtung, die gewünscht sei. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Ratsmitglieder für die Bauvoranfrage.

Ohne Bedenken wurde dagegen einer Bauvoranfrage zur Errichtung einer Maschinenhalle im Leininger Weg zugestimmt.