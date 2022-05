In einigen Straßen in Kallstadt hat sich die Parksituation gebessert: So lautete am Mittwoch der Tenor im Beirat für Verkehrsangelegenheiten. Doch es gibt noch andere, teils neue Baustellen.

Früher kamen Feuerwehr und Müllabfuhr mit ihren großen Fahrzeugen in der Hebengasse, im Riedweg, in den Straßen „Am Friedhof“ und „Auf der Hayert“ sowie in der Wiesengasse teils nicht mehr durch, da geparkte Autos sie behinderten. Abhilfe hätten die dort vor rund zwei Jahren eingezeichneten und entsprechend ausgeschilderten Parkflächen geschaffen, auf denen Autos abgestellt werden können, ohne den Verkehr in diesen engen Straßen zu behindern, sagte Martin Haaß (BLW). Das werde auch von Anwohnern bestätigt.

Jetzt beschwerten sich einige Anwohner aber darüber, dass dort schneller gefahren werden könne und Autofahrer das nutzten. Deshalb habe die Gemeinde in der Hebengasse ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt, berichtete Haaß. Das Ergebnis: 90 Prozent der Autofahrer seien langsamer als Tempo 30 gefahren, zehn Prozent bis zu etwa 40 Stundenkilometer. Es seien weitere Messungen vorgesehen, sagte er.

Problematisch sei nach wie vor die Parksituation in der Eichgasse. Die sei zu schmal, um Parkflächen auszuweisen. Man wolle daher mit den Anwohnern sprechen, um zu erreichen, dass sie ihre Autos nicht mehr behindernd abstellen.

Daneben beschäftigten den Beirat die vielen Wohnmobile und -wagen auf dem Parkplatz am Friedhof, wegen denen Besucher zeitweise keinen Parkplatz finden würden. Das Gremium regte schließlich an, dass auf einem Teil des Geländes nur noch Autos abgestellt werden dürfen und auf einem anderen Teil die Wohnmobile und -wagen.