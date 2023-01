Interview: Was erwartet die Bürger in diesem Jahr im eigenen Ort? Das haben wir die Orts- und Stadtbürgermeister aus den Verbandsgemeinden gefragt. Heute: Bernhard Klein aus Forst im Gespräch mit Kathrin Keller.

Herr Klein, ein großes Thema nicht nur, aber auch in Forst, ist die Parksituation. Das ist ja auch eines der Ergebnisse aus der Dorfmoderation. Wie soll es da jetzt weitergehen?

Die Interessen sind sehr unterschiedlich, da werden wir uns unterhalten müssen. Auch im Zusammenhang mit der Sanierung der Straße Im Stift, also der örtlichen Dorfentlastungsstraße. Das ist eine örtliche Straße aus den 70er Jahren, deren Zustand ziemlich schlecht ist. Genauso der der darunterliegenden Wasserleitung. Wir haben ja schon die wiederkehrenden Ausbaubeiträge und wollen das in diesem Jahr angehen. In diesem Zusammenhang können wir über eine Verkehrsberuhigung und ein Parkleitsystem nachdenken.

Wie sieht es denn mit gebührenpflichtigen Parkplätzen aus?

Darüber müssen wir diskutieren. Ich persönlich bin der Meinung: je zentraler der Standort, desto kürzer sollte die Parkdauer sein. Und an zentralen Stellen kann man dann auch über Gebühren reden. Im Außenbereich sollten die Parkplätze kostenlos sein. Man muss ja sehen: Wir haben in Forst ziemlich viele Parkmöglichkeiten, unter anderem an der Traberger-Halle und am Friedhof. Die Frage ist, ob es konsensfähig ist, die Parkdauer im Ort und eventuell auch an der Traberger-Halle zeitlich zu begrenzen. Wobei es an der Traberger-Halle darum geht, dauerhaftes Parken, etwa von Wohnmobilen, zu unterbinden.

Zeichnet sich bei dem Thema ein Wiederaufflammen des Konfliktes der Hoteldebatte ab? Da spielte der gemeindeeigene Parkplatz am nördlichen Ortseingang ja eine große Rolle.

Die Interessen sind weiterhin gegensätzlich, deshalb gehe ich von einer lebhaften Diskussion aus. Aber wir müssen ja eine Entscheidung treffen. Der Verkehr wird nicht weniger.

Zurück zur Dorfmoderation. Ein Thema war ja auch der Ausbau der Übernachtungsmöglichkeiten. Was ist da machbar?

Die Gemeinde kann Projekte nur fördern. Und ich denke nicht, dass wir hier im Moment etwas anstoßen können. Von dem Hotelprojekt höre ich derzeit nichts. Vermutlich wird sich da nichts tun, so lange die Unsicherheiten rund um die weltweiten Krisen andauern. In so einer Situation halten Investoren sich eher zurück. Vielleicht gibt es wieder eine Chance, wenn die Lage sich beruhigt. Es ist eben so: Manchmal öffnet sich ein Fenster der Gelegenheit, manchmal schließt es sich wieder.

Wie sieht denn die finanzielle Lage aus? Wird Forst belastet durch die Änderungen des kommunalen Finanzausgleichs?

Es könnte sein, dass es für uns auf ein Nullsummenspiel hinausläuft. Wir haben ja ohnehin kein großes Steueraufkommen.

Was bedeutet das für den Haushaltsausgleich?

Ob das gelingt, ist offen, da spielen auch einmalige Faktoren eine Rolle. Klar ist aber: Wir haben ein strukturelles Defizit. Wir geben für unsere Pflichtaufgaben mehr aus, als wir einnehmen. Freiwillige Aufgaben in nennenswertem Umfang haben wir in Forst nicht. Wenn wir von der Landregierung gezwungen werden, die kommunalen Steuern außerordentlich zu erhöhen, dann ist das keine Lösung.

Wie weit sind die Projekte zur Verbesserung der Barrierefreiheit?

Beim barrierefreien Radweg haben die Arbeiten angefangen, der Ausbau der drei Bushaltestellen hat noch nicht begonnen, wird aber auch in diesem Jahr kommen. Dann haben wir noch das barrierefreie WC zwischen Kirche und Wachlokal. Das hat länger gedauert, als gedacht, weil wir fast ein halbes Jahr auf Türen gewartet haben. Es wird in diesem Jahr aber fertig.

Herr Klein, zum Schluss auch an Sie die Frage: Treten Sie bei den Kommunalwahlen 2024 noch einmal als Ortsbürgermeister an?

Das habe ich schon klar kommuniziert: Ich bin dann drei Legislaturperioden im Amt und werde aufhören. Ich gehe dann auf die 70 zu und möchte die Aufgabe in jüngere Hände legen.