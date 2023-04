Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachfrage nach Urnenbeisetzungen steigt in Haßloch. Die Verwaltung will auf dem Parkfriedhof mehr Areal bereitstellen. Es gibt Pläne und Ideen, wie das in Zukunft aussehen soll.

Auf dem Parkfriedhof will die Verwaltung weitere Bereiche einrichten, auf denen Urnen beigesetzt werden können. Das Planungsbüro Ehrenberg, Kaiserslautern, hatte bereits vor einem Jahr eine Planung