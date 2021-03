Die Park- & Ride-Parkplätze am Haßlocher Bahnhof erhalten derzeit eine Sensorik, die automatisch die aktuelle Belegung ermittelt. Am Standort Haßloch sollen insgesamt 314 Stellplätze – verteilt auf fünf Parkplätze nördlich und südlich der Bahnstrecke – diese Technik erhalten. Die Arbeiten haben laut Gemeinde diese Woche begonnen und sollen voraussichtlich Mitte April abgeschlossen sein. Zunächst wird im Bereich der Südseite des Bahnhofs gearbeitet, ehe die Baustelle auf die Nordseite der Bahnlinie (in Nähe der Polizeiinspektion) wechselt. Für die Arbeiten werden abschnittsweise mehrere Parkplätze gesperrt. Die betroffenen Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet. Die Kosten der Parkplatz-Sensorik belaufen sich laut Verwaltung auf rund 74.000 Euro. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert das dahinter stehende Projekt der VRN GmbH entsprechend der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“. Nach Abschluss der Arbeiten kann laut VRN jeder feststellen, wie der Parkplatz aktuell ausgelastet ist. Diese Echtzeitinformationen sollen zukünftig sowohl über die myVRN-App, als auch über die Website www.vrn.de in der interaktiven Karte abrufbar sein.