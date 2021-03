Insgesamt 314 Park-and-ride-Parkplätze am Bahnhof werden ab 29. März mit Belegungssensorik ausgestattet. Damit kann die Verfügbarkeit von freien Parkplätzen „digital in Echtzeit“ abgerufen werden.

Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Freitag mitgeteilt. Die 314 Stellplätze sind verteilt auf fünf Parkplätze nördlich und südlich der Bahnstrecke. Die Arbeiten sind vom 29. März bis 16. April geplant. Künftig kann dann also vorab überprüft werden, ob ein Parkplatz frei ist oder nicht. Die Echtzeitinformationen können sowohl über die myVRN-App als auch über die Website www.vrn.de in der interaktiven Karte des VRN abgerufen werden.

Ein Parkleitsystem ist in Haßloch nicht vorgesehen. Die Kosten betragen nach Angaben des VRN rund 74.000 Euro. Die Maßnahmen werden vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ über die von der VRN GmbH initiierten Projekte gefördert.

In Böhl-Iggelheim bereits umgesetzt

Die Parkplätze werden je nach Baufortschritt in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung abgesperrt. Hinweise zum Bauvorhaben und Absperrungen werden im Bürgerblatt veröffentlicht.

In Böhl-Iggelheim sind bisher 89 Park-and-ride-Parkplätze am Bahnhof mit der Sensorik zur automatischen Ermittlung der Parkplatzbelegung ausgestattet worden. Weitere 111 Sensoren sowie ein Parkleitsystem sollen zwischen dem 15. und 26. März eingebaut werden.