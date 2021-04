Warum autonomes Einparken die Welt etwas freundlicher machen würde.

560 Millionen Stunden pro Jahr verbringen Autofahrer in Deutschland damit, freie Parkplätze in Innenstädten zu finden. Zu diesem Ergebnis ist schon 2016 eine Studie im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie gekommen. Mittlerweile dürfte angesichts wachsender Mobilität die eine oder andere Stunde dazugekommen sein, in der Autofahrer Lebenszeit unnütz damit vertun, auf der Suche nach einer Parklücke herumzukurven.

Da kommt ein cleveres System, mit dem der lästige Parksuchverkehr verringert werden kann, gelegen. Am Haßlocher Bahnhof zum Beispiel wird derzeit eine Belegungssensorik eingebaut. Künftig können Autofahrer mit einem Blick auf eine App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar feststellen, ob und wie viele der 314 Stellplätze auf den Park-and-ride-Anlagen beim Bahnhof noch frei sind.

Eine schlaue Idee, über die sich die Pendler sicher freuen werden. Vielleicht können damit auch die Konflikte entschärft werden, die immer wieder zwischen Autofahrern entstehen, die zur selben Zeit an einem freien Parkplatz eintreffen. Nicht immer obwalten da Vernunft und Rücksichtnahme, wie regelmäßig Meldungen im Polizeibericht belegen. Ein blaues Auge, eingeschlagene Zähne oder auch mal eine Beule im Kotflügel sind nicht selten als Kollateralschäden zu beklagen, wenn keiner dem anderen an der Parklücke die Vorfahrt überlassen will.

Ärgern kann man sich durchaus auch über Zeitgenossen, die ihr Auto mitten auf der Linie zwischen zwei Parkplätzen abstellen –wegen des bequemen Ausstiegs, der Angst vor Kratzern oder einfach wegen mangelnder Einpark-Qualitäten. Oder wenn man bei der Rückkehr ans Auto gezwungen ist, über die Beifahrerseite oder schlimmstenfalls die Heckklappe einzusteigen. Weil man so zugeparkt ist, dass sich die Fahrertür nur noch einen Spalt breit öffnen lässt. Sachen, die übrigens immer dann passieren, wenn man es gerade eilig hat. Das nennt man dann wohl Parkleidsystem.