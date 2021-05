Zoos und Museen dürfen öffnen, Freizeitparks nicht: Warum da so ist, erschließt sich dem gesunden Menschenverstand nicht. Das Land verschanzt sich hinter Paragraphen, statt pragmatisch zusammen mit Beteiligten vor Ort eine Lösung zu suchen, die auch der Allgemeinheit zugute kommen würde. Denn eine Öffnung des Holiday Parks mit seinem bewährten Hygienekonzept würde für Entspannung an anderen Freizeit-Hotspots sorgen. Andere Bundesländer haben vorgemacht, wie es geht – siehe Baden-Württemberg mit dem Europa-Park, der in einem Modellprojekt aufmachen darf. Nun hat sich das Land verdientermaßen eine Klage eingehandelt. Nicht auszuschließen, dass die Verwaltungsrichter in Neustadt urteilen wie ihre Kollegen in Lüneburg in Sachen Heide-Park. Dort hat das Land in der Folge seine Corona-Verordnung angepasst.