In Deidesheim soll eine Packstation am Aldi-Markt entstehen. Dieser Selbstbedienungsautomat zur Annahme und Ausgabe von Paketen soll nach einem Beschluss des Stadtrats rund um die Uhr geöffnet sein. Das in Deidesheim geplante Modell wird eine Höhe von gut zwei Meter und eine Breite von 4,55 Meter haben. Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) verspricht sich von der Anlage eine Entlastung der Poststelle in der Stadt. Geprüft werden muss laut Verwaltung, ob durch die Packstation zusätzlicher Stellplatzbedarf aufgelöst wird.