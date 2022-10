Bis 15. November können bei Ursula Frieß in Lindenberg Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden. Hilfsbedürftigen Kindern in Osteuropa wird mit kleinen Geschenken eine Weihnachtsfreude bereitet.

Bei der weltweit größten Geschenkaktion wurden 2021 nach Angaben der Veranstalter über 10,5 Millionen Kinder in mehr als 100 Ländern beschenkt. Allein aus dem deutschsprachigen Raum wurden fast 390.000 Päckchen verschickt.

Ursula Frieß aus Lindenberg sammelt dieses Jahr wieder Geschenke in Schuhkartons für Kinder in Osteuropa. Als Inhalt bieten sich Kleidung, Schulbedarf, Hygieneartikel, Spielsachen oder Süßigkeiten an. Alle Geschenkartikel müssen neuwertig sein. Es sollte gekennzeichnet werden, ob das Geschenk für Mädchen oder Jungen gedacht ist und für welches Alter. Ursula Frieß hält auch weihnachtlich „vorgefertigte“ leere Schuhkartons zum Befüllen zum Abholen bereit. Um die Portokosten zu decken, wird eine Spende von zehn Euro empfohlen. Abgabe ist bis 15. November bei Ursula Frieß, Spelzenackerstraße 33, Telefon 06325 8420, möglich.