Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Gaudi für alle Generationen hat sich das Ostereiergecksen am Ostermontag in Weisenheim am Sand erwiesen. Den alten Brauch, bei dem es „Spitz auf Spitz, Arsch auf Arsch“ zugeht, hält der Gesangverein Liedertafel 1846 hoch.

Ostermontag, 11 Uhr, am Obertor: Bei bestem Frühlingswetter sind die Sitzplätze am Weinprobierstand Unter den Linden schon früh besetzt. Zwischen gut gelaunten Schoppepetzern wuseln