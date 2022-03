Wie es in Lambrecht Brauch ist, wurde auch dieses Jahr der Geißbockbrunnen auf dem Herzog-Otto-Platz in einen Osterbrunnen umgestaltet. Am Samstag trafen sich die FWG Lambrecht und Freunde, um den Brunnen unter der Leitung von Susanne Klumpp österlich zu schmücken, vorwiegend mit Naturmaterialien, bunten Eiern und Hasen. Die Klassen 1a und 1b haben das Friedenssymbol gestaltet.