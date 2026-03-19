Der Frühling ist schon voll im Gange. Doch was genau passiert eigentlich gerade in der Natur? Welche Tiere sind schon wieder aus ihrem „Winterurlaub“ zurück? Welche Bäume haben schon neue Blätter? Und wer weckt eigentlich den Siebenschläfer? Der Siebenschläfer ist ein Nagetier, das ein bisschen aussieht wie eine zu groß geratene Maus. Er ist dämmerungs- und nachtaktiv, schläft also tagsüber und geht erst abends auf Nahrungssuche. Meistens findet man ihn in den Wäldern von Süd- und Mitteleuropa, aber manchmal auch auf Dachböden und in Gartenhäuschen. Außerdem mag der Siebenschläfer es gerne warm und trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Er macht über den Winter nämlich mindestens sieben Monate Winterruhe und verschläft die Kälte einfach. Doch woher weiß er denn, dass er wieder aufwachen kann? Stellt er sich einen Wecker auf sieben Monate? Oder weckt ihn jemand anderes, damit er nicht aus Versehen auch noch den Sommer verpasst?

Im Naturkundemuseum Bad Dürkheim gibt es in den Osterferien die Antwort auf all diese Fragen und noch viel mehr bei einem kleinen Abenteuer im Museumsgarten und der Umgebung. Auf dem Programm stehen dann Experimente, Spiele und kleine Basteleien. Die Termine sind der 31. März, 10 bis 13 Uhr, der 1. April, 14 bis 17 Uhr, und der 2. April, 10 bis 13 Uhr. Die Anmeldung für Kinder von 5 bis 10 Jahren geht telefonisch unter 06322 941321 (täglich, außer montags) oder per E-Mail an infostand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.