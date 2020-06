Mit dem Ausbau der schulischen Infrastruktur durch den Digitalpakt „Fit für die Zukunft“ wird sich der Ortsgemeinderat Weisenheim am Sand mit dem Schulträgerausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr in der Gemeindeturnhalle beschäftigen.

Im Februar hatte der Freinsheimer Verbandsgemeinderat die Verwaltung beauftragt, einen Fachplaner zu suchen und das Konzept des Digitalpakts weiter auszuarbeiten. Ende Juni beschloss das Gremium, die Planung an das Ingenieurbüro Inetec aus Frankenthal zu vergeben. Die Brutto-Gesamtkosten für Weisenheim am Sand sind mit 130.000 Euro veranschlagt. Davon werden allerdings 90 Prozent über das Programm „Digitalpakt Schule“ gefördert. Ortsgemeinderat und Schulträgerausschuss müssen nun dem Vergabebeschluss des Verbandsgemeinderats noch zustimmen.

Daneben befasst sich der Weisenheimer Rat mit der kommunalen Kita „An der Bleiche“. Sie soll um zwei Gruppen plus Nebenräume erweitert werden. Die Zustimmung zum vorgezogenen Baubeginn liegt mittlerweile vor. Für Fenster, Türen und Sonnenschutz ist in der Sitzung ein erster Auftrag für 64.000 Euro zu vergeben. Um die Vergabe der anderen Gewerke schnellstmöglich durchführen zu können, soll der Rat auf Vorschlag der Verwaltung den Ortsbürgermeister ermächtigen, die Aufträge an den jeweils günstigsten Anbieter zu vergeben.