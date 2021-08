„Blumen im Garten, so zwanzig Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen, leisten sich heute die kleinsten Leute“: Das haben einst die „Comedian Harmonists“ fein beobachtet. All das braucht Familie Weitzel in Lindenberg nicht: Auf ihrem Grundstück hat sich eine Orchideenart eingenistet.

„Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das Breitblättrige Knabenkraut“, vermutet der Hausherr. „Vor gut 15 Jahren erschien in unserem Biotop das erste Exemplar. Es war plötzlich da.“ Inzwischen konnte die Familie 15 Pflanzen zählen. Allerdings könnten nicht alle erkannt werden, weil das Gras und die Schwertlilien mit ihren Blättern dort sehr dicht stünden. „In diesem grünen Sumpfgelände stehen sicherlich noch weitere Exemplare“, vermuten die Besitzer.

Bei ihrem in zwei Ebenen unterteilten Biotop handelt es sich um einen Teil des Privatgartens. Ein kleiner, dicht mit Moos zugewachsener und mit Sandsteinen umsäumter Teich bildet die erste Ebene. Von ihm fließt überständiges Regenwasser über einen breiten Rand und eine schiefe Ebene in eine darunterliegende zweite Ebene. Gut 120 Quadratmeter umfasst das Biotop, das auch ein Lebensraum für Libellenlarven ist. Im Herbst wird die Fläche vorsichtig gemäht – bis auf die Pflanzen des Knabenkrautes, die mit einer Heckenschere freigeschnitten werden. Die Fruchtstände der Orchideen mit den Samenkörnern werden dabei an den Pflanzen belassen und sollen in das Biotop eingehen. Ein Konzept, das aufgeht – wie die zunehmende Anzahl an Orchideen im Garten von Familie Weitzel beweist.