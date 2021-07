Am Donnerstag, 15. Juli, 19 Uhr, steht der zweite Online-Vortrag der Reihe „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ im Rahmen der Wärme-Effizienz-Kampagne in Haßloch auf dem Programm. Thema: „Energieeffizient heizen und kühlen in Einem“.

Die Veranstaltung gibt einen Einblick in die Technik der Wärmepumpe, die Voraussetzungen des Einsatzes und die Förderung eines solchen Heizsystems. Zudem wird ein Praxisbeispiel vorgestellt, und es können Fragen an Fachexperten gestellt werden.

Eine Wärmepumpe im Haus? Eine oder mehrere hat jeder Haushalt im Betrieb – jedoch in Form eines Kühlschranks oder einer Kühltruhe. Bei einem Kühlschrank wird dem Inneren Energie beziehungsweise Wärme entzogen, die Temperatur sinkt, und die Wärme wird an den Wohnraum abgegeben. Wie das genau funktioniert und wie dieses Prinzip zum Heizen oder auch zum Kühlen eines Hauses genutzt wird, wird erklärt. Anmeldungen sind bis 15. Juli, 16 Uhr, unter www.earlp.de/wekh2 möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Der Vortrag ist Teil der landesweiten Wärme-Effizienz-Kampagne (WEK) der Energieagentur Rheinland-Pfalz und ihrer Kooperationspartner (Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Handwerkskammer sowie die Fachverbände Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Rheinland-Pfalz).

Die WEK Haßloch ist am 24. Juni mit 34 Teilnehmern gestartet. Zum Auftakt gab es einen Überblick über verschiedene Heizsysteme, außerdem konnten die Teilnehmer die weiteren Themen bestimmen. Der Termin des dritten Online-Vortrags wird noch bekannt gegeben.