Das Thema „Künstliche Intelligenz“ beleuchtet ein kostenloser Online-Vortrag von Kerstin Gude-Benderoth am Mittwoch, 25. März, von 19 bis 20.30 Uhr. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim geht es dabei um Chancen und Handlungsansätze, um Frauen zu motivieren KI zu nutzen und gerechte Technologien ohne männliche Bevorzugung zu entwickeln. Der Vortrag ist eine Kooperation der Gleichstellungsstellen der Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße, der Städte Landau, Neustadt, Speyer sowie Grünstadt/Leininger Land. Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle-gleichstellung@neustadt.eu. Zugangsdaten für die Online-Plattform werden nach erfolgreicher Anmeldung versendet.