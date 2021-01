Die Gemeindeverwaltung hat mit Beginn des neuen Jahres ein Ticketsystem für Online-Terminvergaben eingeführt. Auf diesem Weg können Termine für das Bürgerbüro, das Standesamt sowie das Gewerbeamt mit wenigen Mausklicks online vereinbart werden.

Für viele Dienstleistungen von der An- oder Abmeldung des Wohnsitzes über die Ausstellung von Ausweisdokumenten bis zum Infogespräch für eine Eheanmeldung können unter www.hassloch.de/termine Termine gebucht werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Verwaltung weiter nur nach vorheriger Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr zugänglich. „Das neue Ticketsystem soll das in stark frequentierten Bereichen erleichtern und Wartezeiten vermeiden“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Bürger können rund um die Uhr auch außerhalb der Öffnungszeiten Buchungen vornehmen. Wer einen Termin bucht, erhält einen Bestätigungslink per E-Mail. Erst wenn dieser aktiviert wird, ist der Termin fest gebucht. Über einen weiteren Link in der Mail kann der Termin verschoben oder storniert werden. Alle bisher vereinbarten Termine behalten ihre Gültigkeit und werden in das neue System übertragen. Auch weiterhin können Termine telefonisch mit den Mitarbeitern des Bürgerbüros, Standesamtes und Gewerbeamtes vereinbart werden.