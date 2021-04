Ein Basisseminar zum neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020), das am 1. November in Kraft trat, bietet die Pfalzakademie Lambrecht als Online-Training am Mittwoch, 5. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr mit Wolf Schleth-Tams von Campus-EW GmbH an. Die rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Seminarinhalte werden praxisorientiert dargestellt und mit Beispielen unterfüttert. Das Online-Seminar, zu dem es ein Aufbauseminar geben soll, ist von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz als Fortbildung für ihre Mitglieder anerkannt. Anmeldung per Mail an seminare@pfalzakademie.bv-pfalz.de. Infos unter www.pfalzakademie.de.