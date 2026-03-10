Hinschauen statt wegschauen: Der Kreiselternausschuss (KEA) DÜW lädt zu einem Online-Infoabend zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern ein.

Die Veranstaltung in Kooperation mit weiteren Kreis- und Stadtelternausschüssen findet am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr statt und wird über Microsoft Teams angeboten. Anlass sind laut Pressemitteilung des KEA DÜW aktuelle Ereignisse im Landkreis Südliche Weinstraße. Sexualisierte Gewalt an Kindern sei ein ernstes gesellschaftliches Problem, das in unterschiedlichen Formen auftrete und oft tiefgreifende Folgen habe. Ziel des Abends sei es, das Thema offen anzusprechen und die Wahrnehmung zu schärfen.

Im Mittelpunkt stehen Informationen zu Anzeichen und Symptomen sexualisierter Gewalt sowie Hinweise, wie Kinder geschützt werden können. Zudem soll erläutert werden, wie im Fall eines Verdachts vorzugehen ist und wie Meldesysteme funktionieren, heißt es in der Mitteilung. Als Referentin ist unter anderem Franziska Bürker, Expertin für Kinderschutz und Kinderrechte, angekündigt. Eingeladen sind Eltern, Fachkräfte, Träger und weitere Interessierte.

Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://kea-duew.de. Die Zugangsdaten werden laut Veranstalter automatisch per E-Mail versandt. Für Rückfragen steht der KEA DÜW per E-Mail an kontakt@kea-duew.de zur Verfügung.