Ab 1. Dezember lassen sich am Online-Adventskalender der Gemeinde Haßloch wieder 24 virtuelle Türchen öffnen. Dahinter verstecken sich Fragen rund um Weihnachten, Haßloch und die Pfalz.

Wer richtig antwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen und hat die Chance auf Gewinne in einem Gesamtwert von rund 2500 Euro. Viele Aktionen und Veranstaltungen mussten dieses Jahr bereits abgesagt werden, doch der Online-Adventskalender bietet in diesem Jahr noch mehr Preise als zuletzt. „Mit jedem geöffneten Türchen werden wir in der Vorweihnachtszeit täglich mindestens zwei Gewinner ausloben können“, sagt Kathrin Zöller von der Tourist-Information, die den Online-Adventskalender in Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter der Gemeinde, Nico Steinmüller, in jedem Jahr gestaltet.

Die Palette der Preise reicht von Büchern, Wein und Einkaufsgutscheinen über Freikarten für Freizeitparks, Kino sowie das Sea Life bis zu Gutscheinen für ein Fotoshooting, einen Gastflug im Segelflugzeug oder Tanzunterricht. Über 40 Sponsoren – davon zehn zum ersten Mal dabei – ermöglichen der Gemeinde, die Adventskalender-Aktion zu veranstalten. Das sei gerade vor dem Hintergrund der für viele Unternehmen schwierigen Corona-Situation nicht selbstverständlich, so Kathrin Zöller und der neu gewählte Bürgermeister Tobias Meyer.

Der Online-Adventskalender ist über die Homepage www.hassloch.de sowie über den Facebook-Auftritt der Gemeindeverwaltung zu erreichen. Vom 1. bis 24. Dezember kann täglich ein virtuelles Türchen am Kalender geöffnet werden, hinter dem die Frage des Tages sowie die jeweiligen Tagesgewinne erscheinen. Wer die Frage richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen (Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind ausgeschlossen). Die Tagesgewinner werden am darauffolgenden Werktag ermittelt und von der Tourist-Info benachrichtigt.

Der Online-Adventskalender erscheint in der inzwischen sechsten Auflage. Im vergangenen Jahr wurden die Kalendertürchen knapp 12.000-mal geöffnet, 2018 zählte man sogar 15.200 Türöffnungen. Für die Gemeinde ist der Kalender mit rund 100 Euro für die Bereitstellung des entsprechenden Tools relativ preiswert.