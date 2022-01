Zum 1. September besetzen die Studios des Offenen Kanals Weinstraße in Haßloch und Landau die Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) Kultur neu. Anmeldungen sind bis 15. März möglich.

Der OK Weinstraße ist ein lokaler Fernsehsender im regionalen Kabelnetz, bei dem Bürger die Möglichkeit haben, das Programm mit eigenen Beiträgen zu gestalten. Wer Lust hat, hinter die Kulissen der Fernsehproduktion zu blicken und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld sucht, ist hier richtig. Der OK bietet jungen Leuten vielfältige Möglichkeiten und Perspektiven, ganz praktisch die Medienarbeit (zum Beispiel Redaktion, Dreh, Schnitt) in einem professionellen Umfeld mit hochwertiger Technik kennenzulernen. Junge Menschen können dabei nicht nur auf vielfältige Weise Verantwortung übernehmen, sondern auch einen Einstieg in Medienberufe in den Bereichen Fernsehen und Internet finden. Ansprechpartner: Stephan Glöckler, gloeckler@medienanstalt-rlp.de, Anmeldung bis 15. März: https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/10136