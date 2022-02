Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde am Mittwoch eine 37-jährige Fahrerin aus Frankeneck erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 18.45 Uhr in der Hauptstraße gab die Frau zunächst falsche Personalien an. Die Gründe für diese Notlüge waren schnell gefunden, so die Polizei. Denn die 37-Jährige hat keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei weiteren Ermittlungen wurde außerdem zu Hause bei der Frau eine geringe Menge Cannabis gefunden. Die Frankeneckerin muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.