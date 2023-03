Parkbänke haben auf viele Menschen eine geradezu magische Anziehungskraft. Sie verheißen Ruhe, Zeit oder einen Plausch mit Bekannten oder vollkommen Unbekannten. Ist die Bank richtig platziert, dann ist sie der Ort für Gespräche, besonders in einem Großdorf wie Haßloch. Dort, wo Gemeinschaft mehr ist, als nur den nächsten Nachbarn zu kennen.

Die Bank vor der Christuskirche scheint ein solcher Ort zu sein. Woran man das erkennt? An einer weiteren Eigenheit des Menschen: Es ist geradezu typisch für das Menschsein, dass er Müll produziert. Einige haben schon den Trick heraus, wie man sein eigenes Gebrauchtes, sei es ein Taschentuch, eine Verpackung oder nur einen harmlosen Apfelrest einsammelt und an passender Stelle entsorgt. Doch anderen fällt dies schwer. Sie üben noch. Oder sie sind geistig nicht so weit in die mystische Welt des Umweltschutzes eingedrungen, als dass sie des komplexen Vorgangs des Verbrauchens, Aufhebens und Wegtragens schon mächtig sind. Um auch diesen Menschen auf die Sprünge zu helfen und eine Anregung zu geben, hat eine Kanne auf der Parkbank vor der Christuskirche eine neue Aufgabe erhalten. Auf ihrem Bauch klebt ein selbstgestaltetes Schild. Ein großer lächelnder Smiley strahlt den Betrachter an und bittet höflich, den beim Ausruhen oder während des Gesprächs unweigerlich entstandenen Abfall in die Kanne zu werfen. Der umfunktionierte Mülleimer hat nicht nur erzieherische Aspekte. Auch das kleine Plätzchen bleibt sauber. Und zwar mit einem Lächeln statt mit einem erhobenen Zeigefinger. Denn schließlich sollen die Großdörfler weiterhin Lust haben, sich auszuruhen oder miteinander zu plaudern.