Der Offene Kanal Weinstraße, Studio Haßloch, ruft zur Teilnahme am Bürgermedienpreis der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) auf. Beiträge können bis 14. Dezember online eingereicht werden.

Gerade in diesem Jahr voller Herausforderungen wird ein Bürgermedienpreis vergeben, um die Vielfältigkeit der Arbeit in den Offenen Kanälen zu zeigen und zu würdigen. Pro Person sind bis zu zwei Beiträge möglich, die 2020 im OK-TV ausgestrahlt wurden. Das Motto heißt „Standfest in der Krise“. Es können aber nicht nur Sendebeiträge zum Thema „Corona-Krise“ eingereicht werden. Auch alle Sendebeiträge, die zeigen, dass OK-TV auch in Krisenzeiten möglich ist, sind willkommen. Daneben gibt es einen Sonderpreis für Projekte mit außergewöhnlichem Engagement in der Corona-Krise. Hier zählt nicht nur das filmische Ergebnis, sondern vor allem die Team- und Gesamtleistung. Stellvertretend nennt der OK das in Haßloch produzierte Sendeformat „Einfach reden“, Gottesdienst-Live-Übertragungen oder „Corona-News“.