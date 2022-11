Der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein öffnet ab dem 6. November wieder regelmäßig am ersten Sonntag eines Monats die Pforten seines wasserbetriebenen Hammerwerks zu einem Tag der „Offenen Werkstatt“ und bietet ein elementares Erlebnis an der funkensprühenden Esse.

Diese Öffnungstermine gelten zunächst bis einschließlich März 2023. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Schmiedevorführungen und Informationen zur Geschichte und Technik der Wappenschmiede sowie für große und kleine Besucher Gelegenheit, die eigene Geschicklichkeit im Umgang mit Hammer und Amboss beim Schmieden von Nägeln unter Beweis zu stellen. Besucher können auch einen Blick in die inzwischen wiederhergestellte historische Einblatt-Sägemühle aus dem Jahr 1890 werfen, die letzte Säge dieser Art in der Pfalz. Voraussichtlich ab kommendem Jahr wird das Sägegatter zudem in Betrieb zu sehen sein.

Schmiedekurse können bei Kunstschmied Thomas Edrich aus Rodalben gebucht werden. Informationen und Anmeldung unter 06331 68 01 33 oder 0173 5714600. Geboten werden ein- beziehungsweise zweitägige Kurse, in denen grundlegende Schmiedetechniken, Werkstoff- und Werkzeugkunde vermittelt werden. Hierbei kommt auch das historische Hammerwerk zum Einsatz. Ein Teil der Kursgebühren wandert als Spende an den Förderverein.

Spenden erwünscht

Der Eintritt zur „Offenen Werkstatt“ istr frei, doch Spenden sind für die weitere Erhaltung und bauliche Instandsetzung der Wappenschmiede mit Sägemühle willkommen. Die Erlöse aus dem Verkauf der angebotenen Schriften über die Schmiede und den Speyerbach landen zusammen mit Einnahmen für bedruckte Tassen ebenso im Spendentopf des Fördervereins. Mit im Angebot ist die 26. Ausgabe der „Elmsteiner Heimatschrift“, die unter anderem einen Beitrag über die Wappenschmiede enthält.

Um den Förderverein weiterhin am Leben zu erhalten, wird um Spenden gebeten, da die zwischenzeitlichen Baumaßnahmen – insbesondere im Bereich der Sägemühle – nach Angaben des Vorsitzenden Benno Münch erhebliche Kostenüberschreitungen verursacht haben. Ursache dafür sei hauptsächlich, dass unvorhersehbare Bauschäden hätten beseitigt werden müssen.

Die Wappenschmiede ist in der Elmsteiner Möllbachstraße 5-7 direkt unterhalb der stauferzeitlichen Burgruine am westlichen Ortsausgang zu finden.

Spendenkonto

Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE15 5465 1240 0005 2517 23.