Was die Kunden am meisten interessiert, möchte ihnen der Biobaumarkt Oecon in Bad Dürkheim ansprechender und umfangreicher präsentieren. Dazu hat das Unternehmen eigens einen Neubau errichtet und plant eine neu gestaltete Ausstellungsfläche. Einzelheiten erläutern zwei Verantwortliche der RHEINPFALZ.

„Endlich haben wir mehr Platz für unsere Waren und für neue Ideen“, kommentieren die beiden Mitglieder der Geschäftsführung Johannes Buschbeck und Markus Jotter