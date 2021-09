Der Obst- und Gartenbauverein Elmstein hat in seiner Mitgliederversammlung Fredy Puchalski einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger erhielt eine besondere Würdigung.

Der 62-jährige Landschaftsgärtnermeister folgt Günther Roth, der den Verein 43 Jahre lang mit leidenschaftlichem Engagement geführt hatte. Der gebürtige Elmsteiner, der seit vielen Jahren in Landau und im südpfälzischen Hagenbach lebt, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

In einer Laudatio würdigte Elmsteins Alt-Bürgermeister und Vereinsmitglied Helmut Schmidt den scheidenden Vereinschef als „Hansdampf in allen Gassen“ und sprach ihm Dank, Anerkennung und Respekt für die vielfältig geleistete Arbeit im Verein aus. „Wir alle haben Günther Roth bei vielen Gelegenheiten als Mensch und Freund kennengelernt, der sachlich und freundlich sein fachliches Wissen einbrachte, Ideengeber war, der zuhören konnte, Vorschläge und andere Meinungen diskutierte und tolerierte“. Durch sein ausgeglichenes Wesen und seine Souveränität, so Schmidt, sei es Günther Roth möglich gewesen, über all die Jahre ein harmonisches, zufriedenes und gedeihliches Vereinsleben zu gestalten.

Neuwahlen mit bekannten Gesichtern

Günther Roth, bundesweit in unzähligen Gremien und Ausschüssen im Einsatz, dankte sichtlich berührt für die Ehrung und versprach weiterhin seinen Einsatz für den Obst-und Gartenbauverein. „Obwohl ich jetzt im Beirat bin, will ich kein Aufpasser oder Polizist sein, aber helfen, wenn ich gebraucht werde“, sagte der 77-jährige Diplom-Ingenieur für Gartenbau, der früher in der Stadtgärtnerei Landau seinen Arbeitsplatz hatte.

Marga Krauß bleibt zweite Vorsitzende des Vereins, während Petra Puchalski als Geschäftsführerin (Kassenwartin und Schriftführerin) neu im Amt ist. Beiratsmitglieder sind Stefan Kobel, Ulrich Loschky, Peter Riedel, Irene Leidner, Inge Hoffmann und Günther Roth. Zu Kassenprüfern wurden Helmut Schmidt und Lothar Büchler gewählt.