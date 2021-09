Ralf Kretner ist als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereines Weidenthal wiedergewählt worden. Coronabedingt hat der Verein in den vergangenen anderthalb Jahren alle Kurse und Veranstaltungen absagen müssen. Im Sommer konnte der erste Stammtisch wieder stattfinden.

Vorsitzender Kretner erinnerte an die Veranstaltungen vom Bürgercafé über den Cocktailabend bis zum Kelterhausfest und der Winterwanderung, die vor der Zwangspause noch hatten stattfinden können. Positiv hätten sich bis dahin auch die monatlichen Stammtische jeweils am zweiten Freitag im Monat entwickelt. In den Sommermonaten an der Mosterei, im Winter im Schützenhaus habe der Obst- und Gartenbauverein immer zwischen 20 und 30 Teilnehmer begrüßen können. Alle für 2020 angesetzten Termine wie Stammtische, Schnittkurse, Feste sowie die Jahreshauptversammlung hätten coronabedingt abgesagt werden müssen.

Glücklicherweise, so Kretner, sei der Mostereibetrieb, organisiert von Waldemar Laubscher, mit entsprechendem Hygienekonzept möglich gewesen. Aufgrund der Rekordernte an Äpfeln habe an mehreren Samstagen Saft für die Kunden hergestellt werden können. Auch im ersten Halbjahr 2021 hätten coronabedingt keine Veranstaltungen stattgefunden. Erst im August und September dieses Jahres habe aufgrund der Lockerungen im Freien wieder einen Stammtisch veranstaltet werden können.

Klaus Erb und Heinz Binz wurden für 25-jährige, Heiner Hepp, Lili Ohliger und Manfred Stegner für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 50 Jahren gehören Erna Ackermann und Werner Monath dem Verein an.

Vorstand

Vorsitzender:

Ralf Kretner, Zweiter Vorsitzender:

Thomas Kreckel , Kassenverwalter

Horst Marek , Beisitzer:

Erika Burckhardt , Hans Wieser , Waldemar Laubscher , Fritz Weilacher , Marietta Schulz , Birgit Schwarz , Hans Jürgen Schwarz , Kassenprüfer: