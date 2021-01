Mit der dem Corona-Lockdown geschuldeten Notbetreuung an beiden Grundschulen beschäftigte sich der Schulträgerausschuss in seiner ersten Online-Sitzung. An der Schillerschule nutzen das Angebot laut Schulleiterin Gila Serr derzeit 40 von 345 Schülern. An der Ernst-Reuter-Schule sind laut Rektorin Nicole Ihrig 60 von 325 Kindern in der Notbetreuung. Das sind laut Pressesprecher Marcel Roßmann an beiden Schulen „zum einen Kinder, deren Eltern berufsbedingt keine andere Möglichkeit haben, als von der Notbetreuung Gebrauch zu machen“, zum anderen aber auch Grundschüler, „von denen man weiß, dass sie zuhause nicht das geeignete Lernumfeld haben“. Das Angebot findet, während nun doch kein Wechselunterricht stattfindet, weiter in coronakonformen Kleingruppen statt.