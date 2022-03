Norbert Petry steht weiterhin an der Spitze des Haßlocher Skatclubs. Sein Stellvertreter ist Michael Huber, Roland Fecht ist Spielleiter und Schriftführer. Zum stellvertretenden Spielleiter und Ligabeauftragter wählte die Mitgliederversammlung Joachim Fuhrmann, zum Schatzmeister Dieter Selinger. Der 1. Skatclub Haßloch hat derzeit nach eigenen Angaben 36 aktive Mitglieder. Petry würde sich über weitere Skatspieler aus Haßloch und Umgebung freuen. Die Clubabende, bei denen der jährliche Vereinsmeister ermittelt wird, sind dienstags, 19.30 Uhr, im 08-Vereinsheim in Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße 1. Die Haßlocher Skatspieler nehmen in diesem Jahr an den pfälzischen Mannschaftsmeisterschaften (26. März, Morlautern) und den Tandem-Meisterschaften (9. April, Ludwigshafen) teil. Der 1. SC Haßloch wird auch wieder eine Mannschaft für den Spielbetrieb in der Landesliga Rheinland-Pfalz/Saarland melden, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Petry teilte außerdem mit, dass Joachim Fuhrmann für seine Verdienste um den Skatverband Pfalz die bronzene Ehrennadel erhalten hat. Clubmeister 2021 war Roland Fecht, 2020 gewann Martin Seiberth.