Es sind weiterhin Karten fürs Haßlocher Open-Air-Kino online buchbar. Vom 12. bis 15. August sind vier beliebte Filme im „Best-of“ unter freiem Himmel auf der Pferderennbahn zu sehen. Bei freien Plätzen kann auch bis kurz vor Filmstart noch übers Smartphone gebucht werden.

„Aufgrund des kühleren Wetters der vergangenen Tage haben wir nach dem ersten Ansturm etwas Zurückhaltung beim Ticketkauf gespürt“, sagt Annika Dietz, Leiterin der Tourist-Information Haßloch. Doch jetzt, wo für den Kinozeitraum gutes Wetter angekündigt sei, rechne man mit steigender Nachfrage: „Bohemian Rhapsody“ am Freitag, 13. August, zeichne sich als Bestseller ab – hier rät das Kinoteam zur raschen Buchung. Aber auch für „Honig im Kopf“ am Donnerstag, 12. August, für „Ziemlich beste Freunde“ am Samstag, 14. August und „Pretty Woman“ am Sonntag, 15. August, gibt es noch Karten. Bis zu 500 Zuschauer pro Abend sind möglich.

Mit 3G-Nachweis beim Einlass – geimpft, genesen, getestet – müssen Besucher vorab online buchen. Bis 21 Uhr sollten sie eintreffen, da das Team von etwa 21.30 Uhr als Filmstart ausgeht. Spontane Besucher können bis kurz vor 21 Uhr Onlinetickets kaufen, sofern es übrige Plätze gibt. Das geht auch per Smartphone.

Online-Tickets

Open-Air-Kino Haßloch vom 12. bis 15. August auf der Pferderennbahn (überdachte Tribüne, Parkplätze mit Einweisern). Online-Tickets (ab 7,50 Euro einzeln) oder Logen, Buchung nur vorab auf www.frischluftkino.de. Außer am Sitzplatz gilt Maskenpflicht. 3G-Regeln mit Nachweis. Einlass ab 19 Uhr, HCV-Catering, Popcorn/Nachos. Infos: kino@hassloch.de oder telefonisch unter 06324/935-225 und auf www.facebook.com/HasslocherOpenAirKino.