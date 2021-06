Die schon seit längerer Zeit versprochene neue Wasserspielfläche auf dem Spielplatz beim Gemeinschaftshaus fehle nach wie vor, so eine Lambrechter Bürgerin in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats. Angesichts der inzwischen wärmeren Temperaturen würden die Kinder gern mit Wasser spielen. Die zuständige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) räumte ein, dass es weitaus länger dauert als geplant. Als Grund nannte Bundenthal-Beck, dass die Firma, bei der die Wasserpumpe bestellt wurde, Lieferprobleme habe. Sie hoffe, dass die Wasserspielfläche vor den Sommerferien, die Mitte Juli beginnen, genutzt werden kann, so Bundenthal-Beck.