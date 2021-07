Das sieht gefährlich aus: Die kleine Waldmaus wird von einer Wildkatze verfolgt. Was man draußen in der Natur kaum zu sehen bekommt, zeigt eine Vitrine im Pfalzmuseum für Naturkunde.

Dort befindet sich im „Raum Pfälzerwald“ diese Momentaufnahme. Trotz ihres Namens leben Waldmäuse aber nicht nur im Wald. Sie kommen auch in Gärten, Feldern und Wiesen vor. Dort legen sie ihren Bau unterirdisch oder zwischen Baumwurzeln und in Baumstümpfen an.

Gern verstecken sie sich zwischen Gräsern und Kräutern. Eine gute Deckung ist lebenswichtig. Denn es gibt am Boden und in der Luft sehr viele Tiere, die sich von Mäusen ernähren. Ständig sind den kleinen Nagern also gefährliche Feinde auf den Fersen.

Was so ein Tierpräparat nicht zeigen kann, sind die tollen Fähigkeiten von Waldmäusen: Sie können erstaunlich gut klettern und schwimmen. Wenn sie die Flucht ergreifen, springen sie oft in großen Sätzen davon. Dabei helfen ihnen ihre langen und kräftigen Hinterbeinchen.

Was man an dem Museumstierchen gut erkennt, sind die auffallend großen Augen und Ohren. Die Augen sitzen seitlich am Kopf, damit die Waldmaus rundum Gefahren wahrnimmt. Die Ohren arbeiten wie Schalltrichter. Damit hören Mäuse viel feinere und auch höhere Töne als die Menschen. Und schau dir mal die Tasthaare an ihrem Schnäuzchen an! Diese langen, festen Haare sorgen für einen prima Tastsinn, was natürlich im Dunkeln der Nacht besonders wichtig ist. Auch der Geruchssinn arbeitet ausgezeichnet, die Maus riecht also ihren Feind! Na, dann hat sie doch gute Chancen, so einer hungrigen Katze zu entkommen...