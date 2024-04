Das Präparat eines Kanarienvogels findest du im Pfalzmuseum für Naturkunde im Begegnungsraum „Forschen“. Solche Vögel hatten früher eine besondere Aufgabe.

Der kleine Käfig steht in der Vitrine „Bioindikation“. Indikatoren sind Anzeichen für bestimmte Entwicklungen. Vor ungefähr 300 Jahren fing man an, Kanarienvögel als Warntiere im Bergbau einzusetzen. Damals hatte man festgestellt, dass diese Vögel besonders empfindlich reagieren, wenn es zu giftigen Gasgemischen kam.

Bis heute üben Bergleute einen der gefährlichsten Berufe aus. In alten Zeiten glaubte man, dass schreckliche Drachen ihren feurigen Atem in die Gruben schnauben. „Böse Wetter“ sagte man dazu. Heutzutage kennt man mehrere Ursachen, durch die gefährliche Gasgemische entstehen. So können im Gestein eingeschlossene Gase plötzlich ausbrechen, wenn im Bergwerk gearbeitet wird.

Hochgiftige Gase

Dazu gehört zum Beispiel Kohlenstoffdioxid. Zwar ist es selbst nicht giftig, aber der Gehalt in der Luft darf nicht zu hoch werden. Sonst wird der Sauerstoff verdrängt, und man bekommt Erstickungsanfälle. Noch gefährlicher und hochgiftig ist Kohlenstoffmonoxid. Auch dieses Gas riecht man nicht. Wenn es endlich bemerkt wird, ist es oft zu spät.

Solange die Kanarienvögel im Bergwerk ihren Gesang ertönen ließen, wussten die Bergleute, dass die Luft in Ordnung war. Die kleinen Vögel sind besonders fleißige Sänger. Schon im 15. Jahrhundert brachte man den Kanarengirlitz nach Spanien, und bald verbreitete sich in Europa die Zucht von Kanarienvögeln.

Harzer Roller im Einsatz

Um 1700 brachten Vogelhändler aus Tirol die Tiere nach Deutschland. Viele Tiroler siedelten sich im Harz an. Der sogenannte Harzvogel, auch bekannt als Harzer Roller, gibt einen rollenden, trällernden Gesang von sich. In kleinen Tragkäfigen nahmen Harzer Bergarbeiter die Vögel mit in die Gruben. Ein Alarmzeichen war, wenn die Tierchen aufhörten zu singen oder sogar von der Stange fielen. Dann hieß es für die Arbeiter, das Bergwerk sofort zu verlassen. Im Pfalzmuseum wird der tierische Einsatz als „Reaktionsindikation“ erklärt.

Übrigens: Heute arbeitet man im Bergbau mit Gasdetektoren. Diese Geräte warnen die Bergleute, wenn der Sauerstoffgehalt abfällt und sich giftige Gase ausbreiten.