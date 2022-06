Klitzeklein sind sie, wollen aber alle mal groß werden. Welche Spinnen wimmeln hier?

In einem Weidenbaum im Poppental bei Wachenheim hängt dieses Gewusel. Lauter achtbeinige Winzlinge! „Das sind junge Gartenkreuzspinnen“, erklärt Katharina Schneeberg, Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim.

„Voriges Jahr im Herbst hat das Kreuzspinnen-Weibchen aus feiner Spinnenseide einen gelblichen Kokon gewebt und Eier hinein gelegt. Den ganzen Winter über war der Nachwuchs darin geschützt. Erst im Mai verlassen die Jungspinnen den Kokon.“

Spinnen gehen sich lieber aus

dem Weg

Die Spinnenmutter selbst erlebt das nicht mehr, denn sie stirbt bald nach Kokonbau und Eiablage. Nachdem die Jungspinnen aus der schützenden Behausung herausgekommen sind, hängen sie erst noch dicht in einem feinen Gespinst zusammen. Wie so eine Ansammlung schwebender Spiderlinge aussieht, zeigt dir unser Foto. Lange bleiben sie aber nicht zusammen: „In den kommenden Tagen verstreuen sich die jungen Spinnen immer mehr“, sagt Expertin Schneeberg. Dann baut sich jede von ihnen selbst ein Fangnetz, um Beute zu machen. Das Jungspinnen-Netz entdeckt man allerdings kaum, weil es nur wenige Zentimeter groß wird.

Ab jetzt lebt also jede Spinne für sich: „Die Tiere gehen sich lieber aus dem Weg“, erklärt Katharina Schneeberg, „denn die Garten-Kreuzspinne lebt wie alle Spinnen räuberisch und macht auch vor ihren Artgenossen nicht halt.“

Wenn die junge Kreuzspinne ihren ersten Sommer erlebt, ist sie ungefähr schon halb so groß wie eine ausgewachsene Artgenossin. Sie wächst also ziemlich schnell. Und dann webt sie Radnetze, die du mühelos entdecken kannst.