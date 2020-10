Am Wegrand im Erpolzheimer Bruch liegt ein dicker, abgebrochener Weidenstamm. Er war einmal so lebendig wie die übrige Weide, die noch mit vollem Laub neben ihm steht. Aber jetzt hat das alte Holz schon ganz viel Rinde verloren und verrottet immer weiter.

Mancher Spaziergänger denkt vielleicht, warum das keiner wegräumt. Aber zum Glück bleibt es liegen! Denn unzählige Tiere finden im Totholz eine Wohnung. Auch jetzt im Herbst, wenn die kalte Jahreszeit kommt, ist der alte Weidenstamm mit seinen Bruchstellen, Spalten und Rindenresten ein Lebensraum für viele heimliche Bewohner.

Vielleicht sind dir im Sommer schwarze Wildbienen aufgefallen, ähnlich dick und groß wie Hummeln. Mit lautem Summen und blau schillernden Flügeln sind sie von Blüte zu Blüte geflogen. Diese „Großen Holzbienen“ nagen Löcher und Gänge in totes Holz, um darin Kammern anzulegen. Wo sich in ihren Nestern die Larven verpuppten und im August die fertig entwickelten Insekten aus dem Holz hervorkamen, dort überwintern auch manche Holzbienen.

Ganz sicher kennst du Marienkäfer. Sie gehören zu den Käfern, die sich vor der Kälte auch in Ritzen von totem Holz verkriechen. Aber nicht nur sie. Unter den vielen Insekten, die hier verborgen sind, gibt es sogar ziemlich große Käfer: Der „Blaue Laufkäfer“ und der „Goldglänzende Laufkäfer“ finden in altem Holz ihr Winterquartier.

Blindschleichen auf Wohnungssuche

Und es geht noch weiter: So verstecken sich hier unterschiedliche Arten von Reptilien: Die hübsch gezeichnete Zauneidechse überwintert nicht nur in kleinen Erdhöhlungen, sondern auch in abgestorbenem Holz.

Ebenso die Blindschleiche: Jetzt im Oktober beginnt die Zeit, in der diese beinlosen Eidechsen einen schützenden Unterschlupf aufsuchen. Das können Erdlöcher, Baumwurzeln aber eben auch Höhlungen in morschem Holz sein. Hier liegen oft mehrere Tiere zusammen in der sogenannten Winterstarre.

Du merkst: Der abgebrochene Stamm am Wegrand steckt voller Leben. Und das sogar in einer Jahreszeit, in der die Natur vielen Menschen leer und leblos vorkommt.