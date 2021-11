Die FWG in Lindenberg startet wieder eine Nikolausaktion. Stiefel und Schuhe, die am 5. Dezember, 18 Uhr, bereit gestellt sind, werden befüllt.

Die Schuhe müssen frei zugänglich sein, da die „Nikoläuse“ nicht klingeln. Wer Besuch vom Nikolaus möchte, soll sich per Mail melden und Name, Adresse, gegebenenfalls auch den Standort der Stiefel beziehungsweise der Schuhe angeben. Die Mail-Adresse: Nikolaus-lindenberg-fwg@gmx.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr.

„Wir freuen uns auf jede Anmeldung, denn wir möchten möglichst viele Kinderaugen strahlen sehen“, heißt es in einer Pressemeldung der FWG. Im vergangenen Jahr sei die Aktion ein großer Erfolg gewesen, wie zahlreiche Briefe und Feedback-Mails gezeigt hätten. Gerade in einer Zeit, in der die Kinder auf vieles verzichten müssten, sei es wichtig, ihnen etwas „Normalität“ zu geben.