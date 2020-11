Die Weidenthaler Wanderreiter wollen nach dem Erfolg ihres Sankt-Martin-Ritts nun wieder am Sonntag, 6. Dezember, durchs Dorf reiten und den Kindern, die auf der Straße auf sie warten, eine Nikolausüberraschung überreichen.

Start ist um 13 Uhr in der Weißenbachstraße und in der Eisenkehlstraße, jeweils am Ende der Straße, bevor es um etwa 14.30 Uhr in die Langental- beziehungsweise Langeckerstraße geht. Das Team der Wanderreiter hofft, dass viele Kinder auf den Nikolaus an der Straße warten.