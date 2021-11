Von Luise Burmeister

Nun stehen wir also schon vor dem zweiten so ganz anderen Advent. Viele Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Und wo sie stattfinden, bestimmen Corona-Regelungen das Beisammensein. Und wie viele Leute dieses Jahr gemeinsam Weihnachten feiern können, wer wollte das jetzt schon wagen zu sagen. Nein, es ist nicht wie sonst. Über dem ganzen Advent liegt finster die vierte Welle der Pandemie. Wird es also ein Advent quasi mit angezogener Handbremse, eben kein richtiger Advent?

Nein, denn Advent das sind nicht Glühwein und Gutz, Bratwurst und Punsch, Gedränge und Zipfelmützen. Advent ist Vorbereitung auf Weihnachten. Klar, doch, darum feiern wir ihn und backen und kaufen und schmücken die Häuser und die Straßen. Lichter und Weihnachtsbäume allerorten. Schön anzusehen ist das. Heimelig ist das. Aber Advent meint eine ganz andere Vorbereitung. Advent heißt Ankunft. Es ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft, die Geburt Christi, die wir an Weihnachten feiern. In Christus, so bekennen wir Christen, wird Gott selbst Mensch, stellt er sich zu uns in die Finsternis der Welt. Er, das Licht der Welt, macht unser Leben hell.

Zeit der Buße und des Fastens

Zur Vorbereitung darauf, ist der Advent von alters her, eine Buß- und Fasten(!) zeit, eine stille Zeit, Zeit in sich zu gehen, nachzudenken über sich selbst und Gott, und über das eigene Leben. Es ist eine Chance das eigene Leben selbstkritisch zu betrachten. Nicht im Sinne moderner Selbstoptimierung, die sich allein von einem leistungsorientierten Menschenbild leiten lässt. Sondern Selbstkritik, bei der ich mir eingestehe, wo ich von Gott nichts wissen wollte, nicht nach seinem Willen gefragt habe. Man könnte auch sagen, wo ich die Dunkelheit der Welt weiter verfinstert habe. Das zu erkennen, zu bereuen und zu bekennen vor Gott, das ist Buße. Und im Vertrauen auf Vergebung schließt sich die Bitte darum an.

„Hausputz der Seele“

Buße ist sozusagen also der vorweihnachtliche Hausputz der Seele. Advent ist noch nicht Weihnachten. Im Advent wird es nur langsam, fast zaghaft immer etwas heller, Kerzlein für Kerzlein. Unsere Ungeduld, die Unfähigkeit abzuwarten, schneidet uns diesen Weg aber ab. Es ist ja auch nicht modern, in sich zu gehen in einer Welt, in der einerseits der äußere Schein so wichtig ist, wir uns so gerne von ihm blenden lassen – und andererseits wir selbst uns für die Macher, ja fast schon für allmächtig halten. Dieser Advent wird anders als sonst. Schon rein äußerlich. Vielleicht wird dieser Advent ein viel richtigerer Advent als sonst. Vorausgesetzt, wir weinen nicht allein Glühwein und Gedränge nach, sondern machen uns langsam auf den Weg zur Weihnacht.

